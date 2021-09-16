В Хабаровске продолжается строительство специализированного центра экспертиз диких животных. На сегодняшний день уже заложен фундамент будущей лаборатории, рабочие приступили к возведению стен, и началась поставка оборудования. Первым доставлен рефрижераторный контейнер для хранения останков животных. Также краевые власти приступили к подготовке персонала для новой лаборатории. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, центр будет открыт в следующем году, это существенным образом повлияет на уровень борьбы с браконьерством.

– В полномочия властей региона входит предъявление исков за нарушение природоохранного законодательства. Так, штраф за убийство самки лося составляет 400 тысяч рублей, за амурского тигра – 2,3 млн рублей. По этим преступлениям возбуждаются уголовные дела, и доказать вину без судебно-биологической экспертизы зачастую просто невозможно. Только за прошлый год мы выявили почти 850 правонарушений. Так как своей лаборатории в регионе до сих пор не было, останки животных направляются на исследование в Уссурийск, и результатов приходится ждать от полугода и более. Это сильно затягивает сроки расследований. Собственная лаборатория позволит оперативно устанавливать причины гибели диких животных и пресекать правонарушения, привлекая виновных к ответственности, – сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства Юрий Колпак.

Новый центр биологических экспертиз будет находиться на территории Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных на улице Степной. Здание лаборатории оснастят всем необходимым оборудованием, включая хирургические инструменты, металлоискатель, а также мини-лабораторию (микроскоп, бинокуляр, центрифуга, компьютер). Все это позволит специалистам проводить различные исследования, вплоть до определения частиц лакокрасочного покрытия на шерсти животного, если нужно будет установить, было ли оно сбито автомобилем.

Также лабораторию оборудуют системами дезинфекции и автономной канализации. Первая необходима для безопасности персонала, вторая – для обезвреживания и утилизации биоматериалов. Останки животных будут храниться в рефконтейнере. В случае проведения уголовного расследования, срок хранения может достигать 5 лет. Общая стоимость центра составит от 8 до 10 млн рублей.

– Мы уже начали готовить наших специалистов к работе в новой лаборатории, организовали обучение по проведению судебно-медицинских экспертиз и повышению их квалификации. Два сотрудника сейчас проходят стажировку в Приморье, в конце года после экзамена они получат сертификаты. Также для работы в лаборатории будут приглашаться эксперты Центра «Амурский тигр». Это позволит нашим специалистам перенять их опыт и улучшить результаты, – рассказал начальник управления ветеринарии правительства края Николай Постоев.

Напомним, решение о строительстве центра биологических экспертиз в Хабаровске приняли министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Тигриный» Константин Чуйченко и глава региона Михаил Дегтярев. В мае они заложили капсулу в его основание и установили памятный камень. Работы ведет АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». После окончания строительства объект будет передан в краевую государственную собственность.