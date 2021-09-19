Энергетики Хабаровских тепловых сетей (структурное подразделение АО «ДГК») завершают серию гидравлических испытаний в Хабаровске и Хабаровском районе 22 сентября. Со следующего понедельника, 20 сентября, на три дня запланировано проведение последнего этапа гидравлических испытаний тепломагистрализоны Хабаровской ТЭЦ-3.

Так, с 20 по 22 сентября 2021 года ограничения в подаче ГВС коснутся потребителей, проживающих в следующих районах: Кировский район в границах: Амурский бульвар — Джамбула, — ул. Металлистов, — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар.

Центральный район в границах: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона);

Индустриальный район в границах — ул. Калинина — пер.Доступный — Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

Кроме того, с 20 по 24 сентября запланирован останов Некрасовской котельной для проведения гидравлических испытаний и технического обслуживания перед началом нового отопительного сезона.

Гидравлические испытания являются необходимым условием для подготовки трубопроводов к новому отопительному сезону.Во время испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены, либо отремонтированы до начала отопительного сезона.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте.