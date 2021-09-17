В Хабаровском крае продолжаются мероприятия, направленные на повышение безопасности движения на дорогах региона. В этом году в краевой столице установлен первый инновационный светофор со светодиодами, проецирующими разметку. Экспериментальное оборудование появилось на улице Трехгорной возле остановки общественного транспорта «Жилмассив». Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, если опыт будет признан успешным, в следующем году установка таких светофоров продолжится.

– На улице Трехгорной мы смонтировали светофор со светодиодными полосами, дублирующими его сигнал, и прожекторы, подсвечивающие пешеходный переход. Подключили питание, выполнили заземление и откалибровали оборудование. Сейчас оно работает в тестовом режиме. Посмотрим, как переживет дальневосточную зиму. В случае положительного результата в планах установить такой же светофор в р.п. Ванино, – рассказал руководитель сектора по организации работ БДД и дежурно-диспетчерской службы КГКУ «Хабаровскуправтодор» Алексей Ковшиков.

Светодиодные проекторы нового светофора проецируют дорожную разметку на проезжую часть. Таким образом создается световой коридор, который полностью дублирует пешеходный переход. Благодаря этому водители видят пешехода и проекционную разметку не менее чем за 200–300 метров при любых погодных условиях.

– Чтобы сделать пешеходный переход еще заметнее и безопаснее, нанесена разметка с применением жидкого пластика. Она гораздо устойчивее к износу и обладает лучшими светоотражающими свойствами. Сегодня ее начинают применять повсеместно по всему краю, – добавил Алексей Ковшиков.

Напомним, в Хабаровском крае на региональных дорогах устанавливают современные остановочные павильоны. В ближайшее время по просьбе жителей они появятся в Хабаровске, а также в Хабаровском и Комсомольском районах. Всего в этом году будет обустроено около 20 остановок. На эти цели из краевого бюджета выделено около 8 млн рублей.