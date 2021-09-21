На объекте заменят около 100 квадратных метров мраморной плитки и приведут в порядок каркасный навесной потолок.
«Сейчас рабочие наносят гидроизоляционный материал на стену у входа. Затем ее заштукатурят, нанесут грунтовое покрытие и установят плитку. Разрушения в этом переходе произошли частично из-за погодных условий, частично от рук вандалов. Ремонтируем его в плановом режиме», — рассказал Леонид Шумилин, главный специалист отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Этот подземный переход, в отличие от печально известного на остановке «Павленко», находится под контролем видеокамер и продавцов павильонов. Поэтому к его обустройству коммунальщики приступают не столь часто. Работы по благоустройству перехода на «Павленко» также в планах. Сейчас рассматривается вопрос об установке системы видеонаблюдения на этом объекте.
Эта запись была опубликована 21.09.2021в 12:26. В рубриках: Общество.
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