Хабаровские газовики завершили пуско-наладочные работы на внутридомовом газопроводе недавно построенного дома в Северном округе г. Хабаровска по ул. Александровской, 49. Теперь владельцы 68 квартир могут использовать на кухне природный газ для приготовления пищи.

Для первичного пуска газа специалисты посетили каждое жилое помещение, чтобы провести инструктаж населения по правилам газовой безопасности, убедиться в работоспособности подключенного газового оборудования в каждой квартире, а также в наличии договоров на техобслуживание и поставку газа с каждым собственником.

«Сейчас большинство новоселов испытывают приятные хлопоты, связанные с ремонтом и обустройством нового жилья. Надеемся, что при этом все правила безопасного обращения с газом в быту будут соблюдены: исключен самостоятельный монтаж газового оборудования без привлечения сотрудников специализированных организаций, а вентиляционные каналы останутся в работоспособном состоянии», — сказал заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Кирилл Чугуй.