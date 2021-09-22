Контрольные рейды по выявлению незаконных рубок проводит краевой комитет лесного хозяйства. В конце августа ведомство подвело промежуточные итоги ревизионной деятельности. С начала года до середины сентября в регионе было выявлено и пресечено 122 незаконные рубки. По оценке ведомства, число нарушений в сравнении с прошлым годом сократилось.

Как рассказала начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного надзора в лесах Виктория Ромашова, снизить количество незаконных фактов рубки удалось за счет усиления контрольных мероприятий. Главным из них является профилактическая операция «ЛЕС», которая идет в течение всего года. К примеру, только с февраля по март участники операции «ЛЕС» провели 247 рейдов. Тогда было пресечено сразу 22 факта нарушений законодательства.

– С февраля по март у нас в регионе действовали стационарные посты по проверке сопроводительной документации на перевозку древесины. Посты стояли во всех районах края, в том числе в районе 74-го и 110-го километров трассы А-375 «Восток», в районе села Маяк Нанайского района, на мосту через Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. В итоге по результатам такой работы уже в первом полугодии 2021 года в правоохранительные органы был направлен 91 материал, содержащий признаки уголовного деяния, предусмотренные статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». По ним было возбуждено 76 уголовных дел, – пояснила Виктория Ромашова.

В этом году вместе с лесниками пресечением нарушений активно занималось и Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы. Так, по результатам совместных мероприятий на территории Уликанского и Кур-Урмийского лесничеств в Хабаровском районе было возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой». Ведомствам удалось пресечь незаконное перемещение лесоматериалов ценных пород (дуба монгольского и ясеня маньчжурского) в объеме 883 куб. м. Стоимость заблокированной сделки составила более 10 млн рублей.

Всего к середине сентября объем незаконных рубок, остановленных краевым комитетом и надзорными органами, превысил 6,4 тысячи кубометров. Ущерб от них оценивается в более чем 344 млн рублей.