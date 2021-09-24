25 сентября, в краевой столице пройдет масштабный экологический субботник. Мероприятие проводится в рамках акции «Вода России» федерального и регионального проектов «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Волонтеры и активисты очистят от мусора береговую линию Амура в районе зоны отдыха завода «Дальдизель». Присоединиться к уборке приглашают всех желающих.

– Добровольцев будут ждать к 10:00. Сама акция займет около часа. За это время планируется собрать весь мусор по берегу реки и в парковой зоне у памятника «Братская могила рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами». Мешки для мусора и перчатки всем участникам выдадут, – сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Организаторами самой крупной акции «Вода России» в регионе выступили минприроды края и хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» при поддержке Группы РМК. Контактный телефон для желающих присоединиться: (4212) 47-39-26.

Напомним, что всероссийская акция «Вода России» («Берег добрых дел») проводится с 2014 года и за это время объединила 6,6 млн человек по всей стране, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. В Хабаровском крае в рамках акции с начала 2021 года было очищено свыше 90 км берегов рек, озер, морских побережий, участие приняли 1 800 жителей региона.