В краевом центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи вручили аттестаты ученикам 9-х классов. За 29 лет работы учреждения в нем получили общее образование более 1700 выпускников. Поздравить ребят со значимым событием прибыли мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутат государственной думы Борис Гладких и представители правительства Хабаровского края.

«Центру исполняется 29 лет. Его педагоги воспитали множество достойных людей. Образовательное учреждение получило признание на всероссийском уровне. Хочу выразить свое уважение ребятам, которые смогли преодолеть жизненные трудности и получить аттестаты. Желаю им поступить в техникумы и колледжи, чтобы приобрести нужную профессию, а затем окончить вузы», — сказал Сергей Кравчук.

В это специализированное образовательное учреждение попадают дети со сложным поведением. В обычных школах с ними сладить не смогли, однако педагоги «Петрынинского цента» нашли общий язык с подростками и дали им путевку в жизнь.

«Ребята получают в центре не только общее образовании, но и обучаются профессиям. Парни получают специальности слесарей механосборочных работ, автомехаников, строительных столяров и токарей, девушки — портных легкого платья. Сегодня мы вручили воспитанникам свидетельства о профподготовке», — отметил Александр Петрынин, директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Следующий год для учреждения будет юбилейным. Ему исполнится 30 лет.