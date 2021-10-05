Социальные и жилые объекты края продолжают подключать к теплу. Накануне отопительный сезон стартовал и в Хабаровске. На территории городского округа он начался с отопления объектов социально-культурной сферы, а жилищный фонд начнут подключать 7 октября.

При подготовке к отопительному периоду в Хабаровске капитально отремонтировано 9,6 км муниципальных тепловых сетей, 49,8 км электрических сетей, 9,4 км водопроводных и канализационных сетей, подготовлено 8 муниципальных котельных.

– В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ, отопительный период должен быть начат, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов C и ниже, – напомнили в министерстве ЖКХ края.

Там также отметили, что согласно федеральным нормативам, в первую очередь подключаются системы отопления детских и лечебных учреждений, затем тепло подается в жилые здания, далее – в учебные заведения, помещения зрелищных предприятий и прочих административных зданий и в последнюю очередь идет подключение промышленных предприятий, складов, гаражей и т.п.

Включение систем отопления осуществляется по заранее сформированному графику. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.

На сегодняшний день тепло подано на социальные объекты в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском, Николаевском, Ульчском, Солнечном, Амурском, Комсомольском, Ванинском, Вяземском и Бикинском, а также районах им. Лазо и им. Полины Осипенко, в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели придет тепло в жилые дома в Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах и в Вяземском.