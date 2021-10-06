Новый мобильный пункт вакцинации открылся в южном микрорайоне Хабаровска. В ТЦ «Эвр» можно получить иммунитет к коронавирусной инфекции, гриппу и пневмококку. Всего в Хабаровском крае работает 10 мобильных пунктов.

Порядок прохождения вакцинации не отличается от стационарного в поликлинике, отличие заключается лишь в том, что прививку в мобильном пункте можно сделать без предварительной записи. Каждого пациента осматривает врач, измеряет температуру и давление, уровень насыщения крови кислородом, собирает анамнез. Для получения иммунитета от коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, для вакцинации от гриппа – только паспорт.

– Мы проводили активно вакцинацию на Арене Ерофей. Сейчас, для удобства жителей Южного микрорайона мы переместились в ТЦ «Эвр». Мы работаем со вторника по пятницу с 11 до 19 часов, в субботу и воскресенье – с 12 до 18, выходной – понедельник. Врач порекомендует делать прививку, исходя из индивидуального графика пациента. Если прошло 6 месяцев после прохождения курса прививок от COVID-19, мы рекомендуем сначала пройти ревакцинацию и через месяц уже получить иммунитет от гриппа, – рассказала главный врач городской поликлиники №11 Ольга Костина.

Всего в Хабаровском крае открыто 43 пункта вакцинации против коронавирусной инфекции в медицинских организациях региона и 10 мобильных пунктах. Иммунитет к COVID-19 получили 349 189 человек, завершили курс вакцинации 325 768 жителей региона.