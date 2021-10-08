14-й субсидируемый из федерального бюджета авиарейс стал доступен жителям Хабаровского края. «Аврора» в рамках развития Единой дальневосточной авиакомпании запустила новый маршрут Советская Гавань – Владивосток. Теперь жители восточных районов края могут летать в Приморье без пересадок и по доступной цене.

– Новое направление обслуживает краевая компания «Хабаровские авиалинии» по код-шеринговому соглашению с «Авророй». За первые два рейса было перевезено 42 человека. И пассажиры уже отмечают удобство нового маршрута, который позволяет слетать к друзьям или родственникам в соседний регион, не теряя много времени. Можно рассчитывать на то, что направление будет пользоваться популярностью как среди жителей Хабаровского края, так и Приморья, – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Рейсы выполняются два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из Советской Гавани в 08:55, прибытие во Владивосток в 11:05. Обратный рейс вылетает из столицы Приморья в 11:50 и прибывает в Советскую Гавань в 14:00. Перелет занимает всего 2 часа 10 минут и стоит 7050 рублей (в одну сторону). Альтернативой является поезд – время в пути составляет 39 часов, и автобус, поездка на котором длится около суток.

– Новый рейс соединил населенные пункты Хабаровского края и Приморья, входящие в состав свободного порта Владивосток. Появление авиарейса оказывает благоприятное воздействие на развитие крупных инвестиционных центров – городов Советская Гавань и Владивосток, а также способствует повышению общей транспортной доступности в Дальневосточном федеральном округе, – добавили в министерстве.

Отметим, что направление Советская Гавань – Владивосток открыто в соответствии с планами Единой дальневосточной авиакомпании по расширению межрегиональной маршрутной сети авиаперелетов, созданной по поручению Президента России Владимира Путина. Как отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Единая дальневосточная авиакомпания должна сделать перелеты для дальневосточников более доступными.

– В планах удвоить пассажиропоток за последующие пять лет – сделать его свыше 2 млн человек. Авиаперевозки будут осуществляться из 410 населенных пунктов Дальнего Востока. Это 535 социально значимых маршрутов, среди которых 66 межрегиональных и 469 местных, – сказал Юрий Трутнев.

Напомним, среди 14 дополнительных субсидируемых маршрутов в Хабаровский край перелеты из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область), в Кавалерово (Приморский край), Зею и Тынду (Амурская область), Якутск и Анадырь. Также запущены новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во Владивосток, из Советской Гавани в Южно-Сахалинск.

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