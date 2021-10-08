В медицинские организации Хабаровского края выходят на работу молодые специалисты, окончившие обучение по целевому набору в Дальневосточном государственном медицинском университете. Более 20 молодых профессионалов трудоустроилось в поликлиники и больницы региона. Сейчас обучение по целевому набору всего проходит 800 студентов. На 1-й курс в новом учебном году поступило 155 человек – на 8% больше, чем в прошлом.

Получение высшего профессионального образования для студентов, обучающихся по целевому направлению, бесплатно. Согласно постановлению Российской Федерации, молодым специалистам после выпуска необходимо проработать в медицинской организации не менее 3 лет.

– Для ребят, идущих обучаться по целевому направлению, есть свои неоспоримые плюсы – отдельный конкурс на поступление в ДВГМУ, бесплатное образование и гарантированное место работы после получения диплома. В этом году к нам пришли работать сразу четыре молодых врача. И мы смогли открыть дополнительный участок в филиале в поселке Березовке, укомплектовали другие участки. Работа отлажена, и оказывается качественная медицинская помощь взрослому населению. Родители положительно отзываются о новых сотрудниках и даже просят перевести их на этот участок, – рассказала главный врач КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №3» Виталия Долгошеева.

Молодых специалистов лечебные учреждения стараются стимулировать не только достойными условиями труда, но и мерами социальной поддержки. Например, в детской городской поликлинике им предоставляют стимулирующую выплату. Это позволяет обеспечить врача, не имеющего опыта работы, достойной заработной платой. Кроме того, молодых врачей ставят в очередь на получение служебного жилья и предоставляют места в общежитиях.

– Я считаю, что государственная поликлиника – это база. Здесь нужно получить основные знания. Возможно, в дальнейшем можно пойти дальше. Но я всегда хотела работать именно в государственной поликлинике. Это более надежное и стабильное место работы. Здесь все специалисты высококвалифицированные, и я всегда могу обратиться к ним за помощью, уверена, они никогда мне не откажут, – заключила педиатр детской городской поликлиники №3 Евгения Ли.

В 2021 году из стен ДВГМУ выпустилось 74 человека.