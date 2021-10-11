Министерство здравоохранения РФ разрешило использовать вакцину «Спутник Лайт» для получения иммунитета к коронавирусной инфекции гражданам старше 60 лет. В Хабаровском крае эта вакцина доступна в поликлиниках и 11 мобильных пунктах. Всего в регион поступило 546 388 доз вакцины, из них 84 772 – «Спутника Лайт».

Для того, чтобы получить иммунитет к коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Для граждан России прививки делают бесплатно. Каждого пациента осматривает врач-терапевт: измеряет температуру и давление, уровень насыщения крови кислородом, собирает анамнез.

– «Спутник Лайт» был разработан именно для ревакцинации, а также для пациентов старше 60 лет. Если кто-то переживает за свое самочувствие после прививки, он тоже может выбрать эту вакцину. Подойдет она и для тех, кто хочет быстрее решить вопрос: поставил один компонент – получил заветный сертификат и QR-код. «Спутника Лайт» в городе Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском крае в целом хватает. Поэтому мы сейчас, после консультации с врачом-терапевтом, делаем его всем желающим. По составу это, по сути, первый компонент вакцины «Спутник V», – рассказал главный врач городской больницы №2 Айрат Махмутов.

Вакцинация от COVID-19 разрешена жителям старше 18 лет. Как сообщила главный внештатный инфекцинионист Хабаровского края Анна Кузнецова, пожилым людям, входящим в группу риска в период пандемии, рекомендуется сделать прививку в первую очередь. Это обусловлено тем, что доля умерших от коронавирусной инфекции пожилых пациентов составляет около 85% от всех случаев с летальным исходом.

Иммунитет после вакцинации «Спутником Лайт» появляется на 10-й день после прививки. Тем не менее, необходимо продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции проводят 42 медучреждения региона, работает 201 выездная бригада, развернуто 11 мобильных пунктов. С полным перечнем можно ознакомиться в приложении. Иммунитет к COVID-19 получило 352 346 человек, полностью завершил вакцинацию 328 921 житель края.