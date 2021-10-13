301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 279 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 184
Комсомольск – 4
Хабаровский район – 21
Тугуро-Чумиканский район – 17
Нанайский район – 27
имени Лазо район – 22
Ванинский район – 8
Советско-Гаванский район – 8
Бикинский район – 6
Верхнебуреинский район – 4
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1986 коек. Свободно 519. На лечении находится 36 тяжелых пациентов, 17 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 354 522 жителя края, полностью завершили вакцинацию 331 096 человек.
Всего на лечении находится 5 386 человек. В том числе 1467 стационарно, 3 919 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 490 случаев COVID-19. 81 262 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 13.10.2021в 11:38. В рубриках: Медицина.
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