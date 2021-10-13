301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 279 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 184

Комсомольск – 4

Хабаровский район – 21

Тугуро-Чумиканский район – 17

Нанайский район – 27

имени Лазо район – 22

Ванинский район – 8

Советско-Гаванский район – 8

Бикинский район – 6

Верхнебуреинский район – 4

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1986 коек. Свободно 519. На лечении находится 36 тяжелых пациентов, 17 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 354 522 жителя края, полностью завершили вакцинацию 331 096 человек.

Всего на лечении находится 5 386 человек. В том числе 1467 стационарно, 3 919 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 490 случаев COVID-19. 81 262 человека выздоровело.