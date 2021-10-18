281 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 281 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 73

Комсомольск — 83

Комсомольский район — 14

Хабаровский район — 16

Советско-Гаванский район — 44

Вяземский район — 40

им Лазо район — 22

Бикинский район — 3

Верхнебуреинский район — 3

Амурский район — 6

им П.Осипенко район — 1

Солнечный район — 4

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1986 коек. Свободно 449. На лечении находится 40 тяжелых пациентов, 23 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 358 493 жителя края, полностью завершили вакцинацию 334 733 человека.

Всего на лечении находится 5 552 человека. В том числе 1537 стационарно, 4 015 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 735 случаев Covid-19. 82 392 человека выздоровело.