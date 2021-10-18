281 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 281 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 73
Комсомольск — 83
Комсомольский район — 14
Хабаровский район — 16
Советско-Гаванский район — 44
Вяземский район — 40
им Лазо район — 22
Бикинский район — 3
Верхнебуреинский район — 3
Амурский район — 6
им П.Осипенко район — 1
Солнечный район — 4
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1986 коек. Свободно 449. На лечении находится 40 тяжелых пациентов, 23 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 358 493 жителя края, полностью завершили вакцинацию 334 733 человека.
Всего на лечении находится 5 552 человека. В том числе 1537 стационарно, 4 015 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 735 случаев Covid-19. 82 392 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 18.10.2021в 14:42. В рубриках: Медицина.
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