Сегодня в инфекционных госпиталях работают 60 студентов старших курсов и 30 ординаторов ДВГМУ. Обучающиеся пятого курса совмещают учебу с дежурством в больницах: следят за состоянием пациентов, проводят термометрию, помогают медицинским сестрам, а также вместе с врачами станций скорой медицинской помощи выезжают на вызовы. Ординаторы работают на полставки врачами-стажерами.

О своем опыте по уходу за «ковидными» больными рассказали обучающимся вузов Хабаровского края студенты-медики. Первые встречи прошли в ТОГУ и в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. О работе рассказала студентка 5-го курса ДВГМУ Татьяна Юрасова. В Хабаровскую городскую больницу им. Войно-Ясенецкого она пришла год назад, работает в реанимационном отделении.

– Многие наши сверстники до сих пор не воспринимают всерьез заболевание COVID-19. Между тем каждый день я наблюдаю, как пациенты борются за свою жизнь. Попадают к нам в реанимационное отделение не только пожилые люди, коронавирус поражает людей разных возрастов, в моей практике встречались пациенты от 20 до 40 лет. И это необязательно люди с хроническими недугами, заболевание может начаться как обычная простуда и прогрессировать стремительно в течение двух-трех дней, – поделилась опытом работы Татьяна Юрасова.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае переболело уже без малого 90 тысяч человек, зарегистрировано 865 летальных исходов. По словам специалистов, в начале октября в регионе началась 4-я волна заражения, инфекционным госпиталям по-прежнему требуется помощь студентов-медиков и волонтеров. При этом добровольцем может стать любой житель края. Волонтеры без медицинских знаний помогают в основном в call-центрах, а также заполняют бланки в медучреждениях.

– В среднем одна станция скорой медицинской помощи в Хабаровске принимает до 1000 вызовов в день. Волонтеры нужны, чтобы заполнять анкеты пациентов, отвечать на звонки, в больницах они могут проводить термометрию посетителей, – рассказал студент 5-го курса ДВГМУ и работник подстанции скорой помощи Индустриального района Хабаровска Даниил Шайтанов.

Волонтеры-медики напомнили сверстникам, что в июле этого года специально для обучающихся вузов на базе клиники семейной медицины ДВГМУ в Хабаровске был открыт опорный пункт вакцинации. Поставить там прививку может студент любого вуза, в том числе иностранцы, имеющие регистрацию временного пребывания. Для этого достаточно предъявить паспорт и полис ОМС.

По данным работников пункта вакцинации для студентов, на сегодняшний день прививку от COVID-19 здесь поставили 583 человека. В основном вакцинируются студенты, которые проживают в общежитиях. Наиболее активны студенты ДВГМУ, ТОГУ, ДВГУПС и Хабаровского государственного университета экономики и права. Пункт открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00. Со следующей недели бригада студенческого пункта вакцинации начнет проводить выездные прививочные кампании в вузах края.