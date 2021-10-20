акое решение было принято депутатами Хабаровской городской думы в минувший вторник.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о передаче имущества из муниципальной собственности города Хабаровска в государственную собственность РФ. Вопрос касался квартиры в доме по улице Шеронова, по поводу которой в мэрию Хабаровска поступило обращение командующего 11 армии ВВС и ПВО генерал-майора Владимира Кравченко. Квартира находится в доме, который имеет стратегически выгодное расположение вблизи штаба Восточного военного округа и с момента своей постройки в 1974 году был в собственности Министерства обороны. С 1996 года квартира оборудована спецсвязью и является служебной – в неё заселяются только представители высшего командного состава на период службы в Хабаровске.

В 2007 году, в соответствии с федеральным законом № 230-ФЗ, квартира была передана из государственной в муниципальную собственность, однако, то, что при этом она осталась служебной при передаче указано не было. Командование Восточного военного округа ходатайствует об исправлении ошибки, а Министерство обороны — о передаче этой квартиры обратно в федеральную собственность.

Также имеется обращение правительства Хабаровского края о передаче квартиры для нужд вооружённых сил РФ и поручение губернатора рассмотреть возможность возвращения жилого помещения Министерству обороны.

На заседании Хабаровской городской думы два депутата выступили против решения о передаче этого имущества из муниципальной собственности в государственную.

«Я предлагаю этот проект отклонить. А в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде Хабаровска, добавить к «отдельным категориям граждан», которые там упоминаются, военнослужащих. Тем самым мы будем иметь право заключить договор найма этого муниципального имущества с высшими должностными лицами армии или с кем угодно», — сказала депутат Наталья Жирякова.

«На Министерство обороны каждый год выделяется свыше 3 триллионов рублей. Неужели оно не способно приобрести жильё и выделить его в качестве служебного или жилья для личных нужд военнослужащим любой категории, в том числе и командному составу, обеспечить его специальной связью?», — добавил депутат Михаил Сидоров.

Депутатам ответил присутствовавший в зале помощник командующего объединения 11 армии ВВС и ПВО по правовой работе Алексей Крылов.

«Квартира не будет передаваться в собственность конкретного лица, она предоставляется высшему командному составу на то время, которое они занимают должность. Хочу обратить ваше внимание на то, что Министерство обороны РФ, в лице объединённого стратегического командования ВВС и ПВО, за последние годы передало и продолжает передавать в муниципальную собственность города на безвозмездной основе большое количество недвижимого имущества: земельные участки, детские сады, нежилые и жилые помещения», — пояснил Алексей Крылов.

Вопрос о передаче муниципального имущества из муниципальной собственности города Хабаровска в государственную собственность РФ был вынесен на голосование депутатов Хабаровской городской думы. Большинством голосов решение о передаче квартиры было принято.