С наступлением отрицательных температур на реках Хабаровского края начался процесс формирования ледяного покрова. По данным гидрологов, лед сейчас активно образуется на реках Бурея, Ниман, Тырма, Мая, Уда, Тумнин, Гур и в верхнем течении Хора.

Комитет по гражданской защите правительства края предупреждает, что выход на воду лодок и катеров становится очень опасным. Поэтому навигационный период для маломерных судов в регионе в ближайшее время будет завершен.

– Запрет на выход небольших судов на воду уже действует в Аяно-Майском районе. С 25 октября он будет введен в Тугуро-Чумиканском и им. Полины Осипенко районах. Такое решение в каждом муниципалитете принимается исходя из особенностей температурного режима, поэтому владельцам плавсредств необходимо следить за официальной информацией на этот счет и руководствоваться здравым смыслом, не подвергая себя опасности, – отметили в комитете.

В ведомстве добавили, что ледяной покров на реках формируется долго и неравномерно, поэтому не только судовладельцам, но и всем жителям региона нужно проявлять осторожность: не выходить на тонкий осенний лед и не допускать самостоятельных прогулок детей к водоемам.

При возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо срочно звонить по номеру 112.