Рост количество вызовов фиксируют сотрудники службы скорой медицинской помощи в Хабаровском крае. Особенно сильно нагрузка увеличилась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Сейчас в среднем за сутки на телефон 103 поступает более 1 тысячи вызовов, в городе Юности эта цифра достигает 350 звонков.

— Больше всего вызовов в последние недели отмечалось на праздниках — с 3 по 7 ноября. Поликлиники работали не полный рабочий день. Жители обращались жалобами о сложности сбивания температуры, ухудшении состояния. Перевозили и пациентов с тяжелыми пневмония, лежачих больных на кислороде. Было много госпитализаций в городскую больницу имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого (городская больница №10), городскую больницу имени профессора Г.Л.Александровича (городская больница №11), краевую клиническаую больницу №1 имени профессора С.И.Сергеева. Из-за этого были задержки вызовов, но сложные вызовы старались обслуживать без задержек, — рассказала заместитель главного врача скорой медицинской помощи города Хабаровска Юлия Окишева.

В скорой Хабаровска сейчас трудится от 52 до 56 бригад ежедневно. За прошлые сутки на линию вызова поступило 981 экстренное сообщение. При этом 91 раз звонили с ковидом, 262 раза – с повышенной температурой, по поводу ОРВИ – 132 раза и 145 раз – с пневмонией.

Краевой минздрав напомнил, что сейчас вызывать скорую помощь необходимо, когда есть серьезные нарушения здоровья: потеря сознания, повышенная частота дыхания – более 30 вдох/выдох в минуту, отдышка в покое – в положении лёжа не хватает воздуха, кислород в крови ниже 90%. В остальных случаях рекомендуется вызывать врача из поликлиники. У каждого учреждения есть телефон регистратуры. Можно воспользоваться и единой формой вызова врача http://housecall.medkhv.ru//. Служба просит жителей региона относиться с пониманием к такой ситуации, так как сейчас все силы брошены на борьбу с ковид. Заболеваемость этой инфекцией по-прежнему остается очень высокой, а течение болезни зачастую сложным.