В рамках рабочей поездки он посетил базы дорожных и коммунальных служб, а также проехал по дорогам краевой столицы.

Объезд стартовал с производственной площадки МУП «Восток», которая располагается на улице Промышленной. Как рассказал и.о. директора предприятия Павел Колтунов, в зоне ответственности находятся три развязки и протяженные магистрали в Железнодорожном районе. Сегодня автопарк спецтехники состоит из 22 машин. В этом году закуплено два новых погрузчика, еще одна машина будет приобретена в следующем году. Также в наличии есть роторный снегоуборщик, который задействуют в период сильных снегопадов. Кроме того к зиме заготовлено достаточное количество песка, соли и реагента. Запасы пополняются по мере необходимости.

«Вы должны сделать так, чтобы жителям Железнодорожного района было комфортно передвигаться. Особое внимание — на пешеходные дорожки и переходы», — сказал градоначальник.

Руководитель предприятия отметил, что сегодня рабочие трудятся в круглосуточном режиме. На борьбу со снегом привлечены все возможные силы.

Также глава города посетил базу УК «Бруслит», которая обслуживает 187 домов. По словам директора Николая Денискина, у предприятия есть несколько крупных машин: погрузчики, экскаватор, грузовики. Сейчас все работники организации брошены на снегоуборку придомовых территорий.

Мэр отметил, что крупным управляйкам необходимо закупать малую механизацию для более эффективной уборки.

«Сегодня недорогая роторная техника позволят увеличивать производительность труда. С помощью нее можно убирать большие объемы. Рассмотрите возможность приобретения нескольких единиц», — сказал градоначальник.

Также Сергей Кравчук отметил, что управляющей компании нужно проработать вопрос утилизации снега. Недопустимо, его складировать в местах, не отведенных под эти нужды.

«Город к зиме готов. Техника в исправном состоянии, механизаторы есть, создан достаточный запас противогололедных средств. В ночь работало 23 единицы техники, а днем на магистрали вышло 54 спецмашины. Первостепенная задача — очистка дорог, по которым движется общественный транспорт. После дорожные службы перейдут на второстепенные трассы», — резюмировал мэр.