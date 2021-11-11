В рамках рабочей поездки на объекте побывал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Коробку многоквартирного дома возвели в экологически чистом районе более 5 лет назад. Однако из-за проблем застройщик обанкротился, а здание получило статус незавершенного объекта. В прошлом году АО «Центр инновационных технологий» при поддержке администрации города и правительства Хабаровского края решил достроить здание, где пять квартир принадлежит дольщикам. По ходатайству краевого минстроя на федеральном уровне была оформлена процедура смены застройщика, что являлось единичным случаем на Дальнем Востоке и редким по стране. К достройке приступили в марте этого года, а завершить дом удалось уже в октябре.

«Здание на улице 2-я Портовая было проблемным. Был проведен колоссальный объем работ: полная замена всех коммуникаций, отделка мест общего пользования, благоустройство придомовой территории, установка систем отопления. Сегодня мы направили все документы дольщикам на оформление процедуры передачи квартир», — рассказал директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин.

Всего в доме 48 однокомнатных, 12 двухкомнатных, 12 трехкомнатных квартир. На завершение строительства было направлено порядка 180 миллионов рублей кредитных средств. Компенсировать затраты будут за счет продажи «квадратов». Ожидается, что реализация этих мер позволит заработать средства для бюджета города.

«Мы долго просчитывали экономику этого вопроса, но сейчас можно сказать, что мы приняли правильное решение. Дом в стопроцентной готовности, полностью обеспечен коммунальными ресурсами, а также нам удалось решить проблему дольщиков. Надеюсь, что будущим новоселам здесь будет комфортно жить», — сказал Сергей Кравчук.

В следующем году на прилегающей территории планируется продолжить возведение второго МКЖ ЖК «Изумрудный». Соседний долгострой находится в низкой степени готовности.

Также мэр ознакомился с ходом строительства третьего здания ЖК «Пионерский». Сегодня его готовность составляет 95%. Как доложил Алексей Савин, директор ООО «ФЖС», 12 ноября в доме состоится пуск отопления.

«Немного затянули с подключением дома, но это не повлияет на сроки сдачи. Дом будет сдан в декабре. Осталось завершить внутренние работы по инженерии, остеклению, въезду на подземную парковку», — сказал он.

Объект находится на особом контроле у прокуратуры города. Как отметил прокурор Хабаровска Юрий Попов, срок сдачи дома не должен больше передвигаться, ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре, как и намечено планом.

Хабаровский градоначальник поддержал принципиальную позицию органов, отметив, что ход стройки ежедневно отслеживают специалисты мэрии.

Посетил Сергей Кравчук и сквер им. Дьяченко, который благоустраивается в рамках муниципально-частного партнерства. Доля бизнеса составила порядка 30 миллионов рублей, а города — 24 миллиона. Сегодня здесь, несмотря на снег, укладывают гранитную плитку, формируют подпорные стенки. В ближайшее время будет установлена скульптура, посвященная врачам и педагогам. Срок окончания работ — 22 ноября.

«В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году мы благоустроили шесть скверов. Седьмой — в границах улицы Тургенева и переулков Арсеньева и Дьяченко. Благоустройство близлежащих пешеходных связей мы продолжим в следующем году. Получится еще одно хорошее место в исторической части города, где жители смогут комфортно проводить время», — добавил Сергей Кравчук.