515 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 301 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Охотский — 1
Хабаровский — 33
Хабаровск — 308
Николаевский — 74
Советско-Гаванский — 53
Нанайский — 2
Лазо — 7
Верхнебурейнский — 19
Вяземский — 4
Бикинский — 10
Тугуро-Чумиканский — 2
Аяно-Майский — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 553 койки. Свободно 408. На лечении находятся 45 тяжелых пациентов, 27 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привиты от коронавирусной инфекции 415 455 жителей края.
Всего на лечении находятся 9 133 человек. В том числе 2 145 стационарно, 6 988 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 437 случаев COVID-19. 89 361 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 12.11.2021в 09:37. В рубриках: Общество.
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