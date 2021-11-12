515 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 301 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Охотский — 1

Хабаровский — 33

Хабаровск — 308

Николаевский — 74

Советско-Гаванский — 53

Нанайский — 2

Лазо — 7

Верхнебурейнский — 19

Вяземский — 4

Бикинский — 10

Тугуро-Чумиканский — 2

Аяно-Майский — 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 553 койки. Свободно 408. На лечении находятся 45 тяжелых пациентов, 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привиты от коронавирусной инфекции 415 455 жителей края.

Всего на лечении находятся 9 133 человек. В том числе 2 145 стационарно, 6 988 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 437 случаев COVID-19. 89 361 человек выздоровел.