В Хабаровском крае остается актуальной проблема дефицита рыбы. Причиной стала неблагоприятная ситуация, сложившаяся во время осенней лососевой путины. Из ожидаемых 13 тысяч тонн кеты вылов составил около 6 тысяч. В результате жители сел, расположенных вверх по течению Амура, не смогли запастись рыбой. Найти решение этой проблемы – задача, которую поставил перед правительством региона губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщили в краевом комитете рыбного хозяйства, в этих целях в администрации региона уже прошло совещание с представителями рыбопромышленной отрасли и коренных малочисленных народов, занимающихся традиционным промыслом. Участники согласились, что сегодня среди первоочередных задач – обеспечить рыбой самых нуждающихся и выработать решения, которые позволят сохранить и восстановить популяцию лососевых в бассейне реки Амур.

Напомним, ранее в регионе, чтобы обеспечить коренных народов осенней кетой, с 22 сентября на Амуре был полностью остановлен промышленный лов, а срок окончания традиционного рыболовства продлили с 15 по 25 октября.

– В этом году рыбы мало, свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители. Страдают все, поэтому необходимо найти решения, которые позволят и людям помочь, и сохранить популяцию лососевых в будущем. А на следующем этапе нужно сразу приступать к подготовке к путине 2022 года, чтобы не допустить повторения ситуации, – отметил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Как сообщил председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков, рыбопромышленные предприятия и Ассоциации края готовы помочь с обеспечением рыбой жителей региона, в том числе из числа коренных малочисленных народов. А в будущем для сохранения и восстановления популяции кеты пойдут на самоограничения, согласившись увеличить количество пропускных дней и сократить использование заездок.

Также во время встречи прозвучали предложения по ужесточению регулирования всех видов рыболовства, в том числе в части использования орудий лова, определения мест добычи и других правил. Все инициативы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве региона. Проведение рабочих встреч будет продолжено.

Отметим, что по итогам осенней лососевой путины 2021 года объем вылова в Хабаровском крае составил 5 700 тонн. Освоено 46% от изначально прогнозируемых показателей вылова и на 33% меньше, чем за осеннюю путину 2020 года.

Напомним, что, по данным ученых, на результаты осенней путины в Хабаровском крае повлияло сразу несколько факторов. В этом году в бассейн Амура вернулась на нерест кета поколения 2013 и 2017 годов, на численность которого отрицательно сказался паводок 2013 года. Неблагоприятное воздействие оказал и гидрологический режим, сложившийся в этом году: сильное течение, высокая температура и уровень воды. Из-за этого скорость движения мигрирующей вверх по течению Амура осенней кеты была в два раза ниже обычной. Кроме того, основная масса кеты ушла на нерест в Амгунь. Выше по течению прошло всего 30–35% от зашедшего в бассейн Амура стада осенней кеты.