Губернатор Хабаровского края оценил готовность многоквартирного дома ЖК «Березки», в долевом строительстве которого региональное правительство приняло участие. За счет средств краевого бюджета здесь построено 45 квартир, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от собственного жилья новоселы получат уже в декабре.

– Сегодня в списке на жилье свыше 5300 детей-сирот, проживающих в крае. До конца года планируем решить этот вопрос для 255 из них. Так, новоселье справили уже 104 человека, а остальные сделают это уже в декабре. Часть нуждающихся получит социальные выплаты. Напомню, что такой вариант помощи мы начали применять с этого года. Кому-то будет приобретено жилое помещение на вторичном рынке, а 105 человек заедут в новые дома. Один из них – многоквартирный дом в ЖК «Березки», – рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор осмотрел и сами однокомнатные квартиры, в которые вскоре переселятся новые владельцы. В них уже сделан социальный ремонт, установлена вся необходимая сантехника, электроплита.

При этом, как отметил губернатор края, свои жилищные условия улучшат дети-сироты не только в Хабаровске.

Сегодня продолжается возведение жилого дома в поселке Хурба Комсомольского района. Все 30 квартир МКД предназначены для этой категории граждан. Сдача объекта запланирована в 2022 году. В селе Лермонтовка Бикинского района такой же 30-квартирный дом для детей-сирот будет сдан в эксплуатацию до конца года.