Следственным отделом по Центральному району г.Хабаровск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, генеральный директор одной из компаний в сфере торговли, в период с декабря 2017 по июль 2019 года не выплатил заработную плату 4 сотрудникам, причинив совокупный ущерб на сумму свыше 900 тыс. рублей. Генеральный директор, являющийся также учредителем организации, меры к погашению задолженности не принимал, направляя денежные средства на текущую деятельность.
По уголовному делу проводится широкий комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор
Эта запись была опубликована 17.11.2021в 16:55. В рубриках: Общество.
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