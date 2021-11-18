Новые проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий в Хабаровском крае могут получить государственную поддержку. Президентский фонд культурных инициатив, созданный в этом году по поручению главы государства Владимира Путина, объявил второй конкурс на предоставление грантов. Прием заявок открыт на сайте фонда до 20 января 2022 года. Призовой фонд составит 4 млрд рублей.

– На конкурс можно заявить проекты и стартапы в области современной популярной культуры, искусства и креативных индустрий, образовательные и наставнические инициативы в области культуры, а также проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий и форумов. Участниками конкурса могут стать как некоммерческие организации и муниципальные учреждения, так и предприниматели, – рассказала начальник отдела поддержки гражданских инициатив комитета по внутренней политике правительства края Юлия Ярошенко.

По ее словам, в Хабаровском крае уже есть получатели грантов фонда культурных инициатив – победители первого конкурса, который прошел летом текущего года. В нем принимали участие 88 представителей региона. Из них 12 получили поддержку на общую сумму 44,3 млн рублей. В итоге край занял первое место среди субъектов ДФО по количеству привлеченных средств.

Среди победителей первого конкурса Хабаровская краевая общественная организация «Развития анимационного искусства в Хабаровском крае» с проектом по созданию в регионе анимационного кластера, АНО центр развития культуры «Альтернатива» из Бикинского района и общественная организация «Грани сотрудничества» Комсомольского района с национальными фестивалями, а также АНО «Я ЕСТЬ», которая получила грант на издание книги для детей «Сказки горы Хехцир». Еще один участник из Хабаровского края, отличившийся в конкурсе, – продюсер медиапроектов Алла Джан-Ша. Ее инициатива «Я так вижу. Два взгляда на другого человека» заняла первое место в стране по количеству набранных баллов.

— Своим проектом мы хотим напомнить о том, что о людях нельзя судить по внешности, а этническая принадлежность не определяет характер, ум и жизненные приоритеты человека. Мы покажем семь героев – известных людей, местных лидеров мнений. С каждого из них будут сделаны по два фотопортрета. Один снимок, в рабочей одежде и «обманчивой» обстановке, побуждает к поспешным выводам о низкой квалификации и положении человека в обществе. Другой портрет показывает истинное лицо героя – умного, успешного и состоявшегося. Уверена, что наш проект не останется незамеченным и многим будет интересен, – рассказала Алла Джан-Ша.

Проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе можно в Краевом центре развития гражданских инициатив и СОНКО по телефонам: 8-800-2019-627, (4212) 30-09-49. Также центр проводит бесплатные онлайн-занятия по подготовке проектов.