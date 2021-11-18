Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и сотрудников компаний Хабаровского края и выяснила средний бюджет семьи.

Треть (32%) хабаровчан признались, что совокупный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тыс. рублей в месяц. От 50 до 75 тыс. рублей – такой бюджет еще у 26% семей Хабаровского края. Еще 17% признались, что их доход – от 75 до 100 тыс. рублей в месяц. Больше 100 тыс. рублей в месяц на семью – у каждого десятого (9%). Столько же респондентов сообщили, что их доход более 150 тыс. рублей. При этом ещё 9% отметили, что доход его семьи не превышает 25 тыс. рублей в месяц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

«О семейном бюджете в 25–50 тыс. рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. О доходе от 50 до 75 тыс. рублей в месяц на семью — юристы, а также сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер. От 75 до 100 тыс. рублей – такой семейный доход чаще остальных упоминали строители и представители фармацевтической и медицинской сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тыс. и больше) – у топ-менеджеров. Самый невысокий (до 25 тыс.) – чаще у молодых специалистов, представителей образовательной сферы и рабочего персонала», — комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru, ДФО.

Ведут бюджет (записывают доходы, планируют расходы, отмечают траты) большинство жителей Хабаровского края – 60%. Причем, чем старше человек, тем основательнее он подходит к ведению семейного бюджета.

За год средняя предлагаемая зарплата в Хабаровском крае выросла на 1,5 тыс. рублей и составляет сейчас 55,6 тыс. рублей (54,1 тыс. рублей в октябре-ноябре прошлого года).