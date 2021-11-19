556 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 305 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за минувшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 181
Комсомольск – 116
Верхнебуреинский район – 47
Комсомольский район – 33
Ванинский район – 17
Нанайский район – 19
Вяземский район – 2
Бикинский район – 24
Район им.Лазо – 33
Николаевский район – 21
Советско-Гаванский район – 21
Ульчский район – 1
Солнечный район – 12
Тугуро-Чумиканский район – 5
Аяно-Майский район – 4
Хабаровский район – 20
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 302. На лечении находится 43 тяжелых пациента с установленным COVID-19, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 439 759 жителей края, полностью завершили вакцинацию 388 923 человека.
Всего на лечении находится 11 009 человек. В том числе 2265 стационарно, 8 744 амбулаторно.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 139 случаев COVID-19. 91 152 человека выздоровели.
Эта запись была опубликована 19.11.2021в 13:15. В рубриках: Медицина.
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