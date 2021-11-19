556 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 305 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за минувшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 181

Комсомольск – 116

Верхнебуреинский район – 47

Комсомольский район – 33

Ванинский район – 17

Нанайский район – 19

Вяземский район – 2

Бикинский район – 24

Район им.Лазо – 33

Николаевский район – 21

Советско-Гаванский район – 21

Ульчский район – 1

Солнечный район – 12

Тугуро-Чумиканский район – 5

Аяно-Майский район – 4

Хабаровский район – 20

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 302. На лечении находится 43 тяжелых пациента с установленным COVID-19, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 439 759 жителей края, полностью завершили вакцинацию 388 923 человека.

Всего на лечении находится 11 009 человек. В том числе 2265 стационарно, 8 744 амбулаторно.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 139 случаев COVID-19. 91 152 человека выздоровели.