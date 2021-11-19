Об организации процесса снегоуборки рассказал начальник отдела благоустройства комитета по управлению Центральным районом Роман Волков.
Уборка территории в зимний период предусматривает одновременную очистку и вывоз снега, льда, случайного мусора. При гололеде в первую очередь убираются и посыпаются противогололедными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), тротуары.
«Очистку от снега тротуаров, пешеходных дорожек необходимо начинать немедленно с началом снегопада. При интенсивных осадках уборка тротуаров и пешеходных дорожек должна производиться в течение всего снегопада с расчетом обеспечения безопасности движения пешеходов», — отмечает Роман Волков.
При производстве зимних уборочных работ запрещается разбрасывание и складирование снега на проезжей части улиц, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории газгольдеров и контейнерных площадок.
Вывоз снега и льда разрешен в специально отведенные администрацией города места. В этом году полигоны определены в Индустриальном районе — на улице Павла Морозова, в Краснофлотском районе — в границах поселка Березовка.
«Содержание собственных и прилегающих территорий установлены Правилами благоустройства города. Они едины и обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы. Комитет призывает всех, кто несет ответственность за своевременную очистку от снега и снежного наката, ежедневно следить за состоянием территорий в своих границах. Ответственно и сознательно подходить к исполнению обязанностей по их содержанию», — сказал Роман Волков.
Эта запись была опубликована 19.11.2021в 14:32. В рубриках: Общество.
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