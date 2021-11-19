В эту субботу они откроются в 10 школах города и будут принимать желающих сделать прививку по выходным дням. Через неделю пункты появятся еще в 20 общеобразовательных учреждениях.

«Решение принято по итогам краевого штаба по противодействую распространения коронавирса и по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука. В первую очередь планируется, что в них смогут вакцинироваться родители учеников. Мы создали условия, чтобы взрослые, которые пойдут в пункты вакцинации, не сталкивались с детьми. Для них организовали вход, а те учреждения, где медкабинеты расположены на втором этаже, попросили выделить помещения на первых», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

В школах, в которых организовано обучение во вторую смену, медики будут принимать с 14.00. Информацию об учреждениях сегодня разошлют по родительским чатам и опубликуют на странице управления образования в сети «Инстаграм».

В ближайшую субботу пункты откроются в школах «Успех», №№ 51, 67, 19, 85, а также в СОШ № 1 п. Березовка, гимназии № 1, лицее «Звездный», Волочаевском лицее.