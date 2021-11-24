Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) посетили мобильную выставочную экспозицию, посвященную жизни, учебе, работе и туризму в дальневосточных регионах России. Московские студенты больше узнали о перспективах и возможностях, которые Хабаровский край и другие субъекты ДФО предлагают молодым специалистам. Выставка прошла в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».

Основная часть экспозиции рассказывает о реализуемых на Дальнем Востоке проектах в сфере экономики, промышленности и туризма. Особое внимание организаторы выставки уделили возможностям обучения и трудоустройства студентов и выпускников профильных вузов на Дальнем Востоке.

– Мы смогли увидеть, что на Дальнем Востоке ждут самых разных специалистов. Конечно, я пока еще не думала о том, где я буду работать после окончания университета, но в жизни ничего нельзя исключать. Возможно, сложится так, что я буду наиболее востребована именно там, – рассказала студентка 3-го курса Полина.

Ярким элементом экспозиции является интерактивная фотозона «Погнали на Дальний», где посетители выставки могут узнать о каждом из регионов ДФО, познакомившись с их главными символами и достопримечательностями. Кроме того, на этом стенде есть специальные вращающиеся элементы, содержащие более подробную информацию о регионах.

Кроме того, многие студенты РУДН получили книги «Невельской: плоды воображения», созданные дальневосточными художниками Ксенией Фроловой и Романом Иванищевым в популярной стилистике комиксов манга.

Напомним, что Хабаровский край в экспозиции представляют такие учебные заведения, как Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный медицинский университет и другие вузы. А среди перспективных предприятий для трудоустройства студенты Москвы видят Амурский судостроительный завод, КнААЗ и предприятия добывающей отрасли края.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве» – традиционный комплекс мероприятий, который в пятый раз проходит в столице в ноябре-декабре 2021 года. Реализуется по инициативе аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор мероприятий – НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости о «Днях регионов Дальнего Востока в Москве» публикуются на официальном сайте проекта.