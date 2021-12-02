Малый и средний бизнес края сможет более активно развивать производство в качестве резидента преференциального режима Свободный порт Владивосток (СПВ). Теперь минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот при вхождении в СПВ снижен в десять раз – с 5 млн до 500 тысяч рублей. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс утвердил Президент России Владимир Путин.

– Наша задача – чтобы как можно больше инвестиций пришло в экономику Дальнего Востока, чтобы строились и запускались новые предприятия, создавались новые рабочие места. Для этого по поручению Президента РФ созданы преференциальные режимы – ТОРы и Свободный порт Владивосток. Они дают бизнесу налоговые льготы и административную поддержку, – заявил заместитель Председателя Правительства РФ –полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер также подчеркнул, что режим СПВ рассчитан именно на малый и средний бизнес. Его резидентами в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, на Камчатке и Чукотке уже стали более 2 тысяч инвесторов. Ранее предприниматели отмечали, что 5 млн рублей для получения статуса резидента достаточно серьезная сумма для малого бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, дать им больше возможностей для развития, минимальный порог был снижен.

Напомним, Свободный порт Владивосток (СПВ) – территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. В Хабаровском крае преференциальный режим действует в 2 муниципальных районах – Ванинском (с 3 июля 2016 года) и Советско-Гаванском (с 3 июля 2018 года).

Как рассказали в экономическом блоке правительства края, на данный момент с предпринимателями, 17 из которых – субъекты МСП, заключено 23 соглашения на общую сумму инвестиций почти 162,5 млрд рублей и созданием более 5 200 новых рабочих мест. Сегодня резидентами осуществлено 43,83 млрд рублей инвестиций, создано 2 232 рабочих места. Основными направлениями деятельности резидентов являются воспроизводство лесов и лесопереработка, производство строительных материалов, развитие портовых терминалов и перевалка грузов.