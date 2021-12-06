В последнюю декаду декабря начнет свою работу «Сквер русских народных сказок» – новое общественное пространство в хабаровском парке «Северный». В преддверии торжественного открытия, которое запланировано на 25 декабря, тематический сквер осмотрели заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин, члены Народного совета при Губернаторе, а также представители администрации краевого центра и компании-подрядчика.

– Открытие «Сказки» – замечательный подарок к Новому году. Объект обустраивался по федеральному национальному проекту, в рамках которого было выделено более 21 млн руб. Большая часть – 20,35 млн – средства федерального бюджета. Сейчас сквер находится в максимальной готовности. И он может стать еще одной достопримечательностью Хабаровска, который стремится стать лучшим городом на востоке страны. Такой тематический проект в стиле русских сказок – своего рода пилотный, его можно реализовывать и в других парках в населенных пунктах Хабаровского края, – прокомментировал Роман Мирошин.

Общая площадь благоустройства составила 2 400 кв. м. В сквере расположены фигуры сказочных персонажей, объединенные в общую композицию архитектурными элементами. Например, Кощеево царство с башней пленницы и скульптурой «Смерть в яйце» граничит с владениями Бабы Яги, где тротуары и пешеходные зоны вымощены украшенной орнаментом плиткой. А многоэлементная локация «Городок князя» состоит из входной группы «Княжеские ворота», скульптур «Указательный камень», «Терем с Горынычем» и активных композиций «Качели».

Рядом со сказочными фигурами появился воркаут для занятия спортом. Установка спортивного оборудования, доставленного в Хабаровск, стала завершением работ на новой площадке для развлечений и отдыха. Кроме сказочных фигур и спортивного комплекса появились тематические фонари, а также выстроена линия наружного освещения, проведены озеленительные работы, установлены лавки и урны.

– Прошу ответственных за этот сквер тщательно подготовиться к организации праздничных новогодних гуляний, главными участниками которых станут маленькие жители города. Еще есть время, чтобы еще лучше позаботиться об их безопасности: почистить дорожки, организовать праздничную иллюминацию. И сделать так, чтобы, начиная с 25 декабря, сюда приходили дети и их родители и отдыхали здесь в безопасности и комфорте, – отметил Роман Мирошин.

Как напомнили в министерстве ЖКХ края, сквер включен в перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы» по результатам общественных обсуждений. Благоустройство проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в крае благоустроено 130 общественных территорий. Работы еще на 91 объекте запланированы на 2022 год.