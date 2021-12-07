Первый хабаровский хоспис разместился в двухэтажном здании бывшего роддома №3 в Краснофлотском районе. После того, как там провели реконструкцию, в сентябре этого года состоялось открытие центра паллиативной помощи. После этого началась процедура лицензирования учреждения. Ее успешное прохождение дает возможность в ближайшее время приступить к организации помощи тяжелобольным людям, нуждающимся в уходе.

– Получение лицензии – важнейший этап, эксперты краевого минздрава и Роспотребнадзора должны были досконально проверить нас на готовность оказания медицинской помощи. Сейчас мы можем приступить к своей профессиональной деятельности, – рассказал представитель Хабаровского центра паллиативной помощи Андрей Бабушкин.

Для ухода за больными в стационаре предусмотрено 8 палат, в которых обустроено 15 коек. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками. Учреждение оснащено специализированными медицинскими кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов, а также аппаратами искусственной вентиляции легких.

Одним из основных направлений работы хосписа также станет выездная помощь неизлечимым больным на дому. Для этого закуплены и оборудованы два автомобиля. Бригады будут приезжать к пациентам, производить процедуры по обезболиванию, помогать родственникам с кормлением и уходом.

Принимавшая участие в церемонии открытия хосписа учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта ОНФ «Регион Заботы» Нюта Федермессер пообещала хабаровским специалистам поддержку в новых начинаниях. Пока шло оформление лицензии, руководство хосписа проводило набор и обучение персонала. Сейчас сотрудники центра регулярно консультируются с коллегами из Москвы. Ожидается, что первых пациентов для обслуживания на дому центр наберет в течение ближайших месяцев.

Помощь в новом центре пациенты будут получать как бесплатно – за счет средств краевого бюджета, так и на коммерческой основе.

По данным краевого минздрава, в паллиативной помощи в крае нуждается около полутора тысяч человек. В настоящее время отдельные паллиативные палаты открыты в нескольких больницах региона.