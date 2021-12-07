Главной темой совещания под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина стал вопрос совершенствования работы по защите населения и территорий Дальнего Востока от пожаров и паводков. Участники мероприятия – главы регионов ДФО и руководители профильных ведомств – обсудили итоги лесопожарного сезона и паводкового периода 2021 года, а также перспективы их прохождения в следующем году.

Так, для повышения эффективности подготовки к пожароопасному сезону-2022 правительство Хабаровского края планирует увеличить парк авиационной техники, которая будет использоваться как при тушении пожаров, так и для мониторинга за состоянием лесов. Кроме этого, вырастет количество наземных и воздушных маршрутов наблюдения. Протяженность первых составит почти 1900 км, вторых – более 6200 км.

Что касается паводковой ситуации, то в настоящее время одной из приоритетных задач регионального правительства является строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Этот проект предполагает возведение трех гидрозащитных сооружений и включает в себя три этапа. В результате оптимизации проектных решений наиболее масштабного первого этапа были значительно снижены не только стоимость проекта – более чем на 1,2 млрд. рублей, но и объем заявленных ранее работ. Это позволяет сдать объект уже в 2023 году, несмотря на существующее отставание от графика. Реализацию второго и третьего этапов возведения дамбы в городе Юности планируется завершить в ноябре 2022 года.