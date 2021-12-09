Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. В регионе наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости COVID-19: зарегистрировано 3679 новых случаев против 4064 на предыдущей неделе. Во всех городских округах и 15 муниципальных районах края, кроме Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Высокий прирост заболеваемости наблюдается во всех городах, а также в ряде муниципальных районов края – Хабаровском, имени Лазо, Николаевском и Комсомольском.
В регионе фиксируется максимальное количество вызовов на дом, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре количество заявок в скорую помощь с жалобами на ОРВИ и повышенную температуру достигает высоких значений – более 1000 и 350 соответственно.
– В течение последних 10 дней после пиковых значений в 580 случаев пошло снижение заболеваемости. Но это не те цифры, которые дают надежду на то, что все стабилизируется. Вспомним начало третьей волны: мы стабилизировались на уровне 300, а дальше – снова подъем. По числу заболевших Хабаровский край входит в топ-20 субъектов – «лидеров» по стране и занимает первое место по темпам заболеваемости в ДФО. На лечении находятся 12500 человек, 20% – на стационарном лечении. Стационары работают в авральном режиме. 92 человека находится на ИВЛ. Такой загрузки не было ни в одну из прошедших волн коронавирусной инфекции, – сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Для увеличения коечного фонда в Комсомольске-на-Амуре дополнительно развернуто 70 мест. В Хабаровске изменена маршрутизация пациентов с коронавирусной инфекцией – их госпитализируют в том числе в ковидный госпиталь поселка Переяславка. Помощь больным с COVID-19 оказывается в 21 стационарном учреждении, развернуто 2752 койки, загруженность составляет 89,1%.
– На кислородной поддержке находится 1500 пациентов, более 400 – в тяжелом состоянии. При этом доля тех госпитализированных в стационары, кто прошел полный курс вакцинации с последующем формированием иммунитета через 21 день, составляет менее 2% от общего числа. Они не попадают в реанимацию, не нуждаются в интенсивной терапии. Количество заболевших детей с COVID-19 также растет. Более 20 ребят находятся в больнице имени Пиотровича, также в тяжелом состоянии находятся две беременные, одна из них – на ИВЛ. У нас есть резервы для разворачивания дополнительных коек, но не хочется прекращать оказывать плановую помощь, – резюмировал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что регион в два раза превышает среднероссийские суточные показания по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
– Мы не рекомендуем ослаблять ограничительные мероприятия, учитывая опыт ряда субъектов, где после их отмены наблюдался всплеск заболеваемости. В виде ОРВИ коронавирусная инфекция проявляется у 74% жителей, доля бессимптомного течения болезни увеличилась. Наибольшее количество заразившихся фиксируется в сфере торговли, промышленности, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, среди государственных служащих. Здесь нужно увеличивать количество вакцинированных, – рассказала Татьяна Зайцева.
За последнюю неделю правоохранительные органы провели 78 рейдов. Проверили 150 объектов крупных торговых сетей, организации розничной торговли, спортивные организации, предприятия общественного питания, сферы услуг. Было составлено 2 административных протокола, 3 административных производства.
В Хабаровский край доставили более 30 тысяч доз вакцины ГамКовидВак. Их распределят по всем медицинским организациям региона. Готовится к открытию новый мобильный пункт в Хабаровске на «красной» линии.
Для удобства жителей региона можно использовать электронную форму для вызова врача на дом. Также медицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохранения Хабаровского края разработал сайт, на котором можно получить информацию об остатках вакцин в учреждениях края и актуальную информацию.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 113 749 случаев COVID-19, 100 110 человек выздоровели. На лечении находятся 12 548 человек, в том числе 2475 стационарно, 10 073 амбулаторно. Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 511 920 жителей края, полностью завершили вакцинацию 442 343 человека, ревакцинировано 51 591 человек.
Эта запись была опубликована 09.12.2021в 08:26. В рубриках: Медицина.
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