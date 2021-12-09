Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. В регионе наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости COVID-19: зарегистрировано 3679 новых случаев против 4064 на предыдущей неделе. Во всех городских округах и 15 муниципальных районах края, кроме Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Высокий прирост заболеваемости наблюдается во всех городах, а также в ряде муниципальных районов края – Хабаровском, имени Лазо, Николаевском и Комсомольском.

В регионе фиксируется максимальное количество вызовов на дом, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре количество заявок в скорую помощь с жалобами на ОРВИ и повышенную температуру достигает высоких значений – более 1000 и 350 соответственно.

– В течение последних 10 дней после пиковых значений в 580 случаев пошло снижение заболеваемости. Но это не те цифры, которые дают надежду на то, что все стабилизируется. Вспомним начало третьей волны: мы стабилизировались на уровне 300, а дальше – снова подъем. По числу заболевших Хабаровский край входит в топ-20 субъектов – «лидеров» по стране и занимает первое место по темпам заболеваемости в ДФО. На лечении находятся 12500 человек, 20% – на стационарном лечении. Стационары работают в авральном режиме. 92 человека находится на ИВЛ. Такой загрузки не было ни в одну из прошедших волн коронавирусной инфекции, – сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Для увеличения коечного фонда в Комсомольске-на-Амуре дополнительно развернуто 70 мест. В Хабаровске изменена маршрутизация пациентов с коронавирусной инфекцией – их госпитализируют в том числе в ковидный госпиталь поселка Переяславка. Помощь больным с COVID-19 оказывается в 21 стационарном учреждении, развернуто 2752 койки, загруженность составляет 89,1%.

– На кислородной поддержке находится 1500 пациентов, более 400 – в тяжелом состоянии. При этом доля тех госпитализированных в стационары, кто прошел полный курс вакцинации с последующем формированием иммунитета через 21 день, составляет менее 2% от общего числа. Они не попадают в реанимацию, не нуждаются в интенсивной терапии. Количество заболевших детей с COVID-19 также растет. Более 20 ребят находятся в больнице имени Пиотровича, также в тяжелом состоянии находятся две беременные, одна из них – на ИВЛ. У нас есть резервы для разворачивания дополнительных коек, но не хочется прекращать оказывать плановую помощь, – резюмировал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что регион в два раза превышает среднероссийские суточные показания по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

– Мы не рекомендуем ослаблять ограничительные мероприятия, учитывая опыт ряда субъектов, где после их отмены наблюдался всплеск заболеваемости. В виде ОРВИ коронавирусная инфекция проявляется у 74% жителей, доля бессимптомного течения болезни увеличилась. Наибольшее количество заразившихся фиксируется в сфере торговли, промышленности, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, среди государственных служащих. Здесь нужно увеличивать количество вакцинированных, – рассказала Татьяна Зайцева.

За последнюю неделю правоохранительные органы провели 78 рейдов. Проверили 150 объектов крупных торговых сетей, организации розничной торговли, спортивные организации, предприятия общественного питания, сферы услуг. Было составлено 2 административных протокола, 3 административных производства.

В Хабаровский край доставили более 30 тысяч доз вакцины ГамКовидВак. Их распределят по всем медицинским организациям региона. Готовится к открытию новый мобильный пункт в Хабаровске на «красной» линии.

Для удобства жителей региона можно использовать электронную форму для вызова врача на дом. Также медицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохранения Хабаровского края разработал сайт, на котором можно получить информацию об остатках вакцин в учреждениях края и актуальную информацию.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 113 749 случаев COVID-19, 100 110 человек выздоровели. На лечении находятся 12 548 человек, в том числе 2475 стационарно, 10 073 амбулаторно. Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 511 920 жителей края, полностью завершили вакцинацию 442 343 человека, ревакцинировано 51 591 человек.