Ледостав на Нижнем Амуре, на реке Уссури, ее притоках и других водных артериях региона в этом году установился в среднем на 10–14 дней позже обычных сроков. Об этом сообщили в Хабаровском гидрометцентре. По словам специалистов, это – аномалия, которая произошла из-за теплой погоды в ноябре. Весь месяц ученые фиксировали перепады температур с сильными отклонениями в сторону плюсовой шкалы.

В итоге к началу декабря толщина льда на реках центральных и южных районов Приамурья составила в среднем 5–20 см, а на северных реках – 30–45 см. На многих водоемах Хабаровского края по-прежнему остаются участки, где есть майны, полыньи, а лед – тонкий и неоднородный. Поэтому спасатели предупреждают об опасности выхода на лед в переходный период.

– Лед уже установился, но еще недостаточно прочен. Люди часто недооценивают риски. Обычно до конца декабря в регионе ежегодно происходят ЧП на льду – проваливаются автомобили, тонут рыбаки. Только с начала этой недели два таких случая зафиксированы в Николаевском районе. Двум мужчинам удалось спастись. Но одного человека, провалившегося под лед, найти не удалось, – рассказали в краевом комитете по гражданской защите.

Во избежание трагедий спасатели напоминают, что пересекать водоемы можно только в тех местах, где будут открыты специально оборудованные ледовые переправы. Пока таких точек в регионе нет. В этом году в районах планируется работа 40 зимников. Первые заявки на их открытие поступили в северных территориях. Места предстоит проверить на прочность льда, после чего точки будут оборудованы для перехода людей и автотранспорта.

Пока же спасатели совместно с сотрудниками местных администраций устраивают рейды, пресекая передвижение в опасных местах. Там устанавливают специальные знаки, с людьми ведут разъяснительные беседы. В точках, где возможен съезд автомобилей, делают искусственные преграды и насыпи. Подобные меры будут продолжаться весь опасный период. Об открытии официальных переправ власти проинформируют жителей Хабаровского края через СМИ.