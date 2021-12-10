На сегодняшний день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре складывается наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 в этих городах составляет более 300 человек. Количество заявок на вызов скорой помощи достигло максимальных значений – до 1000 и более вызовов ежесуточно.

– Наибольшее число заболевших фиксируется в сфере торговли, промышленности, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, среди государственных служащих. Необходимо и дальше продолжать вакцинацию сотрудников. Также действенной мерой профилактики против распространения вирусной инфекции является отказ от массовых мероприятий, дистанционные формы работы и самоизоляция людей, попадающих в зону риска, – отметила главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.

С 9 декабря до 6 февраля 2022 года невакцинированные студенты средних специальных учреждений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в возрасте от 18 лет переходят на дистанционное обучение. Студенты краевых вузов к настоящему времени уже занимаются удаленно.

С 15 по 30 декабря работодатели в двух крупнейших городах края (за исключением предприятий жизнеобеспечения и других организаций, указанных в перечне постановления) должны перевести на дистанционную форму работы не менее 30% от штатной численности сотрудников (в том числе беременных, работников 60+, сотрудников с хроническими заболеваниями, а также невакцинированных сотрудников и тех, кто имеет медотвод от прививки).

С 15 по 30 декабря организациям, оказывающим финансовые, социальные услуги, центрам социальной поддержки и социального обслуживания населения, а также непродовольственным магазинам рекомендовано сдвинуть график работы на время с 11:00 до 20:00. Это позволит разгрузить пассажиропоток в утренние часы пик. В автобусах и такси ужесточаются требования по масочному режиму.

С 15 по 27 декабря наличие QR-кода вакцинированного или переболевшего, либо сертификат о прививке становится обязательным для сотрудников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления муниципалитетов. Посетители этих учреждений могут также предоставить отрицательный ПЦР-тест. Новые ограничения не касаются многофункциональных центров (МФЦ).

С 15 декабря невакцинированные пенсионеры старше 60 лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре не смогут получать компенсацию льготного проезда на транспорте.

С 10 декабря и до особого распоряжения приостанавливается плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках.

Дополнительные меры профилактики предусмотрены и при проведении массовых мероприятий, в том числе новогодних.

С 15 декабря отменяются любые массовые мероприятия за исключением отмеченных в предыдущих постановлениях. Так, при 50% заполняемости и системе QR-кодов продолжат работать кинотеатры, театры, филармония, цирк, дома культуры, фитнес-центры и бассейны. Религиозные мероприятия также разрешены при заполняемости храмов не более 50%.

С 15 декабря и до Нового года закрываются детские учреждения дополнительного образования, ограничены также индивидуальные дополнительные занятия с детьми.

С 15 декабря и до 10 января не будут работать детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях, под временным запретом анимационные программы в торговых центрах.

С 27 декабря школьники Хабаровска и Комсомольска уходят на новогодние каникулы.

Что касается «новогодних елок», то они состоятся, но при особых условиях. Формат праздников в школах и детских садах министерство образования края проработает совместно с Роспотребнадзором. Городские представления для детей должны проходить только в зрительных залах, развлекательные программы в холлах в этом году придется отложить. Родителей допустят на праздник только при наличии QR-кода.

В настоящее время на лечении находится более 12 тысяч человек, более полутора тысяч пациентов нуждаются в ежедневной кислородной поддержке. 400 пациентов сейчас в тяжелом состоянии с поражением легких более 75%. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае новой коронавирусной инфекцией переболели 114 768 жителей. 1106 человек умерли от COVID-19.