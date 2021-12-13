Еще девять новых автомобилей пополнят парк боевой техники пожарных в Хабаровском крае. Они поступили в регион в конце прошлой недели. Пожарные получат восемь современных высокопроходимых автоцистерн, а также автолестницу для работы в высотных зданиях. Как отметили в комитете правительства края по гражданской защите, это уже третья партия автоцистерн, закупленная на федеральную субсидию, предоставленную Хабаровскому краю после обращения губернатора Михаила Дегтярева.
– С учетом уже поступивших первых двух партий автомобилей в этом году автопарк краевых пожарных обновится сразу на 20 единиц техники. Такого усиления у нас не было долгие годы. Сразу после прохождения регистрации поступившие автомобили распределят в город Вяземский, поселки Переяславка, Циммермановка, Де-Кастри, Березовый, Солнечный, а также в села Воронежское, Матвеевка и Аян. До конца декабря все они будут введены в боевой расчет, – отметил Сергей Салямов, заместитель председателя краевого комитета по гражданской защите.
Напомним, что в этом году Правительство РФ благодаря договоренностям Михаила Дегтярева дополнительно выделило Хабаровскому краю по линии ликвидации ЧС 150 млн рублей. 70 млн из них пошли на закупку пожарной техники, а еще 80 млн – на пополнение краевого материального резерва. Закупки техники будут поэтапно продолжаться и в следующем году – до полного обновления автопарка службы.
Эта запись была опубликована 13.12.2021в 14:59. В рубриках: Общество.
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