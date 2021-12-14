Министерство здравоохранения Хабаровского края представило промежуточный анализ эффективности иммунизации населения Хабаровского края. Исследование проводилось среди жителей региона, прошедших курс вакцинации от коронавирусной инфекции в период с октября 2020-го по июнь 2021 года. Применение в крае вакцины способствовало снижению заболеваемости COVID-19 в 10 раз. Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) показала 100-процентную эффективность для предупреждения тяжелого течения заболевания и развития летальных исходов.

Как сообщил краевой минздрав, вакцинация проводится, в том числе, и в период эпидемии для того, чтобы сократить количество восприимчивых к вирусу лиц. Тем самым достигается коллективный иммунитет, что позволяет победить пандемию.

– В мире проходит «вакцинация по эпидпоказаниям». Один из постулатов эпидемиологии говорит о том, что в очагах необходимо проводить вакцинацию при тяжелой эпидемической ситуации – чтобы предотвратить передачу вируса. В анализ мы взяли данные 154 144 человек, в том числе в возрасте старше 50 лет – более 88 000 жителей. Полный курс вакцинации из них получили 94,2%. Заболело из них 0,34%, из общего числа получивших хотя бы одну дозу вакцины – 0,49%. Тяжелого течения заболевания, требующего госпитализации в реанимационные отделения, равно как и смерти от COVID-19 у вакцинированных лиц не регистрировалось. Средняя длительность заболевания составила 9,1 дня. Среди не иммунизированных – 20,7 дня, – рассказала главный внештатный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

Анализ эффективности иммунизации населения Хабаровского края в период с июля по ноябрь 2021 года с учетом ревакцинации показал, что среди 323 854 жителей заболело коронавирусной инфекцией только 2%. Удельный вес тяжелобольных среди вакцинированных полностью составил 0,02%. При этом, без повторной иммунизации число заболевших незначительно увеличилось до 6195 человек, или 2,1%. Ревакцинацию в условиях сложной эпидемиологической обстановки рекомендовано проходить каждые шесть месяцев для поддержания высокого титра антител к инфекции.

По данным федерального регистра, число заболевших новой коронавирусной инфекцией и пневмонией в ноябре 2021 года по отношению к ноябрю 2020-го возросло в 1,4 раза. Число умерших от COVID-19 и пневмонии за это же время снизилось в 1,3 раза. Удельный вес умерших среди заболевших в ноябре этого года по отношению к аналогичному периоду 2020-го снизился в два раза.

Распространение штамма «Дельта» повлекло всплеск новых случаев заражений в мире. Но при достижении уровня иммунизации населения в 60% и выше, как это произошло в Израиле, фиксируется значительное снижение смертности. В Португалии при вакцинации 85% населения летальность в среднем составила семь человек за семь дней, заболеваемость также снизилась. В это же время в России в октябре эти значения достигали 1 038 человек за семь дней.

Всего в Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 527 586 жителей, полностью завершили вакцинацию 467 110 человек, ревакцинировано – 56 611 человек.