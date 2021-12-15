В декабре более 38 тысяч семей и одиноко проживающих граждан в Хабаровском крае получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в увеличенном размере. Власти приняли решение пересчитать стоимость в связи с тем, что были пересмотрены региональные стандарты стоимости ЖКУ. Стандарты, в свою очередь, поменяли после повышения тарифов, произошедшего 1 июля. Для того, чтобы не выросла финансовая нагрузка на многодетные семьи и малообеспеченных граждан, в регионе повысили размер помощи этим группам населения.

– Субсидия на оплату услуг ЖКХ является одной из самых востребованных мер поддержки населения. Она предоставляется тем гражданам, чьи расходы на эти выплаты превышают 22% от совокупного дохода семьи. В учет принимается весь совокупный доход: заработная плата, пенсия. У трудоспособных, но не трудоустроенных граждан учитывается даже пособие по безработице. Если оплата превышает 22%, то семье частично или полностью компенсируют расходы, – сообщила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.

Еще в ноябре центры социальной поддержки населения края произвели перерасчет размера субсидий в сторону увеличения. Это было сделано в беззаявительном порядке. Выплаты с новыми цифрами в квитанциях начались с ноября, но те, кто пользуется услугами почты, получат «расчетки» в декабре.

– Наша семья является многодетной, у нас трое ребятишек. Мы пользуемся мерами соцподдержки, в том числе и субсидией. Для нашей семьи это ощутимая помощь. Благодаря помощи государства мы оплачиваем жилищно-коммунальные услуги. Субсидию я получаю уже несколько лет и два раза в год обращаюсь за новым назначением. Выплата всегда поступает вовремя, после 20-го числа, на карту. Для нас это очень удобно, – рассказала многодетная хабаровчанка Татьяна Устюжанина.

В министерстве напомнили, что за субсидией следует обращаться в центры соцподдержки по месту жительства. Мера поддержки оказывается в заявительном порядке, сроком на шесть месяцев. Документы о доходе семьи нужно также предоставить за период в полгода.