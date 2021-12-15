489 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 490 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерло 44 человека, в 7 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 197

Комсомольск-на-Амуре — 86

Хабаровский район — 46

Комсомольский район — 37

Николаевский район — 4

Имени Лазо район — 25

Бикинский район — 19

Вяземский район — 20

Ванинский район — 19

Нанайский район — 2

Верхнебуреинский район — 19

П.Осипенко район — 2

Ульчский район — 6

Солнечный район — 1

Амурский район — 6

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2767 коек, свободно 389. На лечении находится 65 тяжелых пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 92 человека.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 533 435 жителей края, полностью завершили вакцинацию 475 346 человек, ревакцинировано 57 809 человек.

Всего на лечении находится 12 957 человек, в том числе 2378 стационарно, 10 579 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 117 296 случаев COVID-19, 103 197 человек выздоровело.