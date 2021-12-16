Подведены итоги написания выпускниками школ края итогового сочинения. Успешное выполнение работы является для ребят допуском к государственной итоговой аттестации. Сочинение писали 5 513 человек, из них «зачет» получили 5 269 учеников. Еще 74 человека выбрали для сдачи изложение, все они получили положительную отметку. С результатами школьники могут ознакомиться в своих образовательных учреждениях, либо на портале госуслуг.

Самая популярная тема итогового сочинения у выпускников — «Что такое преступление против самого себя?» Ее выбрала почти половина ребят. Около четверти сдающих размышляли на тему «Какие путешествия могут изменить взгляд на человека?» На третьем месте — «Неизбежен ли конфликт природы и цивилизации», на четвертом – «Мои личные открытия в мире культуры».

При проверке сочинений особое внимание уделялось соответствию теме, уровню аргументации и привлечения литературного материала, умению выстроить композицию и логике рассуждения, качеству письменной речи, грамотности. Отдельные работы сейчас проходят перепроверку с привлечением независимых экспертов.

Обучающиеся, получившие «незачет», не завершившие или неявившиеся по уважительным причинам, а также удаленные с итогового сочинения, вправе повторно выполнить работу в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.