Подведены итоги написания выпускниками школ края итогового сочинения. Успешное выполнение работы является для ребят допуском к государственной итоговой аттестации. Сочинение писали 5 513 человек, из них «зачет» получили 5 269 учеников. Еще 74 человека выбрали для сдачи изложение, все они получили положительную отметку. С результатами школьники могут ознакомиться в своих образовательных учреждениях, либо на портале госуслуг.
Самая популярная тема итогового сочинения у выпускников — «Что такое преступление против самого себя?» Ее выбрала почти половина ребят. Около четверти сдающих размышляли на тему «Какие путешествия могут изменить взгляд на человека?» На третьем месте — «Неизбежен ли конфликт природы и цивилизации», на четвертом – «Мои личные открытия в мире культуры».
При проверке сочинений особое внимание уделялось соответствию теме, уровню аргументации и привлечения литературного материала, умению выстроить композицию и логике рассуждения, качеству письменной речи, грамотности. Отдельные работы сейчас проходят перепроверку с привлечением независимых экспертов.
Обучающиеся, получившие «незачет», не завершившие или неявившиеся по уважительным причинам, а также удаленные с итогового сочинения, вправе повторно выполнить работу в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.
Эта запись была опубликована 16.12.2021в 12:09. В рубриках: Общество.
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