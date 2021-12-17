Торжественная церемония передачи квартир в многоквартирном доме ЖК «Березки» в краевой столице прошла с участием главы региона Михаила Дегтярева и заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина.

По словам губернатора края, нынешнее событие – логичное продолжение планомерной работы региональных властей по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Президент России Владимир Владимирович Путин не раз заявлял о необходимости отстаивать интересы детей-сирот. Именно поэтому обеспечение жильем таких граждан – один из наиболее важных вопросов, который находится на особом контроле правительства края. Радует, что сегодня 45 молодых людей получат ключи от собственных квартир и наконец реализуют свое законное право, — заявил Михаил Дегтярев.

В свою очередь, Дмитрий Демешин отметил эффективность взаимодействия регионального правительства и надзорных органов в соблюдении интересов социально незащищенных категорий граждан.

— Главный повод для присутствия здесь представителей прокуратуры – получение детьми-сиротами квартир. И за это отдельная благодарность правительству Хабаровского края и надзорному ведомству, которое контролирует и при необходимости оперативно реагирует на ситуацию с предоставлением жилья в регионе, — подчеркнул заместитель генерального прокурора России.

После поздравлений и слов напутствия Михаил Дегтярев и Дмитрий Демешин вручили ключи от однокомнатных квартир их новым обладателям и осмотрели вместе с ними полученное жилье. В помещениях уже сделан ремонт, установлена вся необходимая сантехника и электроплиты.

Отметим, с начала года в Хабаровском крае жильем обеспечено более 220 детей-сирот и их семей. В новые квартиры заехали 138 граждан, с четырьмя заключены договоры социального найма. 81 человек получил социальную выплату на самостоятельную покупку «квадратов». Денежную компенсацию как дополнительную меру поддержки предложил губернатор края в прошлом году. Инициатива была оперативно законодательно закреплена.

В этом году власти снизили возрастной порог получения соцвыплаты. Сегодня ей могут воспользоваться граждане, относящиеся к категории детей-сирот, которым уже исполнилось 23 года. Раньше речь шла только о 25-летних и старше жителях края.