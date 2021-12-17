Молодые профессионалы региона продолжают готовиться к чемпионату по профессиональному мастерству Worldskills Russia («Ворлдскиллс Россия»). Важность проведения финала этого всероссийского конкурса на территории края подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на расширенном заседании правительства региона 8 декабря.

– Президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу, и в 2023 году Хабаровский край примет более 1300 участников и гостей Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). Ставлю задачу правительству края – на самом высоком уровне исполнить это поручение Президента России, – отметил Михаил Дегтярев.

С 2016 года Хабаровский медицинский колледж принимает участие в конкурсе «Молодые профессионалы» (Worldskills) по компетенции медицинский социальный уход. Студенты колледжа участвуют в региональном этапе соревнований на базе специализированного центра компетенций, регулярно одерживают победы с последующим выходом на всероссийский уровень.

– Мы ежегодно принимаем участие в конкурсах профессионального мастерства, занимаем призовые места. В том числе и в этом году наша студентка 3-го курса Анастасия Бородинская победила в региональном этапе по компетенции «Медицинский социальный уход», затем – во всероссийском, проходила подготовку к участию в международном чемпионате Worldskills. В течение двух месяцев она повышала уровень мастерства в Казани. В феврале будущего года станет известно, будет ли Хабаровский край представлен на международном чемпионате в Шанхае. Очень надеемся на победу, – рассказала преподаватель Хабаровского медицинского колледжа Татьяна Асланова.

Также в 2021 году в России впервые номинируется специальность «Акушерское дело» в России. Студентка 3-го курса из Хабаровского медицинского колледжа 19 декабря примет участие в региональном этапе соревнований, которые пройдут в Якутии. Александра Антипова будет выполнять три модуля заданий: осмотр пациента, проведение манипуляций по назначению врача, помощь молодой маме после рождения ребенка.

Системная работа по разным направлениям подготовки молодых профессионалов в крае позволит качественно подготовиться к проведению Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») в 2023 году.