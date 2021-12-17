Эффективность работы краевой инфраструктуры поддержки малого бизнеса обсудили на площадке проектной группы по управлению инвестиционным климатом края под руководством первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой. В заседании приняли участие и предприниматели региона. Бизнесмены внесли предложения, которые будут учтены в работе региональных институтов поддержки малого бизнеса.

– В крае 50 тысяч предпринимателей. В малый бизнес, несмотря на все сложности развития, вовлечена почти треть экономически активного населения края. Без развития этого сектора не будет ни динамики роста экономики региона, ни инновационных преобразований, – подчеркнула Мария Авилова.

Господдержка малого бизнеса начинается с информационных и образовательных услуг. Их предоставляют в краевом центре «Мой бизнес», который является единым информационным окном для бизнес-сообщества. Услуги центра предназначены для различных групп предпринимателей: начинающих и действующих, самозанятых и социальных предпринимателей. Консультации и семинары, включая продвижение на маркетплейсах, образовательные программы с ведущими бизнес-тренерами региона и страны, форумы и конференции, где участники делятся опытом успешной работы, постепенно приносят положительные результаты: растет вовлеченность и уровень образования предпринимателей. Так, по словам директора «Мой бизнес» Екатерины Чабан, если в прошлом году курс интенсивного практического обучения социальных предпринимателей прошли 20 человек, то в этом году уже 40. При этом непосредственно в процессе обучения участники смогли продвинуть свой бизнес, заключить контракты и найти партнеров.

– «Мой бизнес» в этом году дважды помог предпринимателям края участвовать в самой крупной выставке франшиз BUYBREND, которая проходила в Москве. Это дорогостоящая выставка, и мы бы не попали туда, если бы не настойчивость руководства центра. В итоге участники выставки получили ценный опыт и смогли заключить контракты, – рассказала руководитель детского клуба Wonderland Оксана Кулунчакова.

Вместе с тем участники совещания отметили, что большая часть предпринимателей края до сих пор мало осведомлена о возможностях центра. Уровень информирования о предоставляемых услугах должен быть значительно выше. На 1 декабря консультационными и образовательными услугами центра воспользовались 750 человек.

С работой краевых финансовых фондов бизнес края, как оказалось, знаком больше. Но необходимость собирать большой пакет документов вызывает нарекания у предпринимателей. Убрать это препятствие полностью невозможно – фонды работают строго в соответствии с требованиями закона. Впрочем, выгодность условий компенсирует многие сложности. Как рассказала директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, на сегодняшний день процентная ставка по продуктам фонда составляет от 3% до 7,5%, максимальный размер займа – до 5 млн рублей, срок – до 36 месяцев. За 11 месяцев 2021 года предоставлено 330 микрозаймов на сумму 449 млн рублей.

– Портфель активных займов фонда – 668 млн рублей. К сожалению, финансовые ресурсы фонда не позволяют поддерживать большое количество предпринимателей. Поэтому в части доступности кредитных ресурсов должны активнее подключаться банки. У нас есть Гарантийный фонд, который выступает поручителем по кредитам, – подчеркнула Наталья Шалимова.

О рекордном количестве выданных поручительств рассказала директор Гарантийного фонда края Анастасия Танаева. За 11 месяцев 2021 года организация предоставила около 200 поручительств на сумму 938 млн рублей, что позволило предпринимателям края привлечь 2,6 млрд рублей кредитных средств. По показателю эффективности в сводном рэнкинге результатов ранжирования региональных гарантийных организаций за 2020 год Гарантийный фонд занял 13-е место среди 88 гарантийных организаций Российской Федерации, поднявшись на 9 строчек.

Хорошей новостью для бизнес-сообщества стало и то, что удалось снять запрет на максимальный срок поручительств, который был введен в апреле 2020 года из-за пандемии. По этому поводу губернатор Михаил Дегтярев специально обращался в Минэкономразвития России. Больше года этот срок не мог превышать трех лет, теперь же, после изменения федерального законодательства, на оперативные нужды субъектов МСП можно выдавать краевые поручительства на срок до 3 лет, а на инвестиционные цели – до 10 лет.

– Благодаря обратной связи, мнению представителей бизнес-сообщества, мы выявляем узкие места в работе институтов поддержки. Убеждена, что наше тесное сотрудничество поспособствует улучшению инвестиционного климата в крае. Хочу напомнить, что в ближайшие месяцы предпринимателей попросят высказать свое мнение по этому поводу в рамках опросов Национального инвестиционного рейтинга. Эти опросы дадут оценку состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, – подвела итоги встречи Мария Авилова.