477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 470 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерло 40 человек, в 5 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 282

Комсомольский район — 1

Хабаровский район — 60

Верхнебуреинский район — 3

Советско-Гаванский район — 63

Амурский район — 2

Имени Лазо район — 25

Бикинский район — 8

Солнечный район — 30

Ульчский район — 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2767 коек, свободно 490. На лечении находится 83 тяжелых пациента, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 91 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 546 248 жителей края, полностью завершили вакцинацию 493 012 человек, ревакцинировано 62 458 человек.

Всего на лечении находится 13 138 человек, в том числе 2 277 стационарно, 10 861 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 696 случаев COVID-19, 105 387 человек выздоровело.