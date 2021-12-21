Здесь силами инициативной группы обустроен новогодний городок.

На общей территории домов №№ 9, 10, 11 ,12 на улице Казачья гора благодаря инициативе жителей установлены Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка. Также здесь разместились елка и большая ледовая горка. По периметру двор украшен сияющей иллюминацией, а на фасаде одного из домов размещен поздравительный баннер.

Как рассказал представитель инициативной группы — председатель ТОС «Виктория» Евгений Савинов, новогоднее оформление появилось только благодаря активной жизненной позиции жителей.

«У нас три дома находятся на самоуправлении, а еще один обслуживает «управляйка». В этом году мы объединились в территориальное общественное самоуправление (ТОС), реализовали грантовый проект по установке спортивного и детского оборудования. Дальше у нас появилась потребность сделать что-то к Новому году. От жителей сразу пошли идеи и предложения. С каждым днем в процесс втягивалось все больше людей, которые привносили что-то свое. Скинулись деньгами, закупили светодинамическое оформление. Но на этом мы останавливаться не планируем, в ближайшее время хотим сделать еще несколько снежных скульптур», — поделился Евгений Савинов.

Двор на Казачьей горе по вечерам сияет сотнями ярких огней, здесь ежедневно гуляет множество детей и их родителей со всей округи. Как отмечает Евгений Савинов, такая востребованность вызвана тем, что ничего подобного ни в одном близлежащем дворе нет, даже на территории соседних многоэтажек.

«Благодаря инициативным группам жильцов, управляющим компаниям и ТСЖ в районе к праздникам оформлено 45 дворовых территорий. Украшены подъезды, фасады домов, установлены елки, горки, ледяные и снежные скульптуры. Процесс подготовки к Новому году и Рождеству продолжается», — рассказала начальник отдела комитета по управлению Кировским районом Анна Санникова.

Ежегодно дворы Кировского района участвуют в конкурсе «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад». Этой зимой активные собственники также планируют в нем поучаствовать и побороться за призовые места.