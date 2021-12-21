21 декабря на уборку городских магистралей привлечено 59 единиц техники.

Как рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, сейчас основные силы дорожников брошены на посыпку дорог противогололедными реагентами, а также сметание рыхлого снега. В случае ухудшения погодных условий предприятиями будут сформированы колонны из спецтехники для расчистки трасс.

Всего МБУ «Север» задействовано 15 машин: 3 МДК, 3 погрузчика, 1 автогрейдер, 6 автосамосвалов, 1 ротор, 1 тракторная щетка. МУП «Восток» выпустило на дороги 17 единиц техники: 3 МДК, 3 погрузчика, 1 ротор, 1 тракторная щетка, 1 автогрейдер, 8 автосамосвалов. МУП «Южное» задействовало на своей территории 3 МДК, 3 погрузчика, 1 бульдозер, 7 автосамосвалов, по центральному — 4 МДК, 1 погрузчик, 7 автосамосвалов.

В период с 8 ноября по 20 декабря предприятиями использовано более 7,5 тысяч тонн песчано-соляной смеси, более 100 тонн реагента и 21 тонны соли. С улиц города вывезено почти 95 тысяч кубометров снега.