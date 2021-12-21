С середины декабря в Хабаровском крае установилась морозная погода. Однако конец месяца обещает быть еще более холодным. По данным Дальневосточного УГМС, с 23 по 27 декабря в южных и центральных районах края среднесуточные температуры будут на 7 градусов ниже нормы. Аномальный холод придет и в краевую столицу. Уже в четверг столбики термометров опустятся до минус 23–28 градусов, ночью – до минус 33 градусов. При этом возможны небольшие осадки. Усугубит ситуацию и ветер, он будет дуть с юго-запада со скоростью 5–11 м/с.

В связи с холодами спасатели направили в муниципалитеты рекомендации, которые позволят снизить риски возникновения аварий на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Жителям и гостям региона во избежание переохлаждения и обморожений рекомендуется соблюдать меры личной безопасности. В сильные морозы необходимо одеваться по погоде и отложить длительные поездки за пределы населенных пунктов, а также прогулки в лес и выезды на охоту или рыбалку.

В случае возникновения ситуаций, угрожающих здоровью либо жизни, жителей края просят сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112». При подозрении на обморожение или переохлаждение необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.