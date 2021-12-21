С середины декабря в Хабаровском крае установилась морозная погода. Однако конец месяца обещает быть еще более холодным. По данным Дальневосточного УГМС, с 23 по 27 декабря в южных и центральных районах края среднесуточные температуры будут на 7 градусов ниже нормы. Аномальный холод придет и в краевую столицу. Уже в четверг столбики термометров опустятся до минус 23–28 градусов, ночью – до минус 33 градусов. При этом возможны небольшие осадки. Усугубит ситуацию и ветер, он будет дуть с юго-запада со скоростью 5–11 м/с.
В связи с холодами спасатели направили в муниципалитеты рекомендации, которые позволят снизить риски возникновения аварий на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Жителям и гостям региона во избежание переохлаждения и обморожений рекомендуется соблюдать меры личной безопасности. В сильные морозы необходимо одеваться по погоде и отложить длительные поездки за пределы населенных пунктов, а также прогулки в лес и выезды на охоту или рыбалку.
В случае возникновения ситуаций, угрожающих здоровью либо жизни, жителей края просят сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112». При подозрении на обморожение или переохлаждение необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Эта запись была опубликована 21.12.2021в 17:05. В рубриках: Общество.
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